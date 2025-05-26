Уроженка Казани Вероника Кудерметова успешно стартовала на Roland Garros

Фото: Динар Фатыхов

Казанская теннисистка Вероника Кудерметова уверенно начала свое выступление на Открытом чемпионате Франции по теннису («Ролан Гаррос»), одержав победу в первом круге. В стартовом матче 46-я ракетка мира переиграла представительницу Болгарии Викторию Томову (64-я в мировом рейтинге) со счетом 7:5, 6:1. Об этом сообщает РИА «Новости».

Матч, проходивший на грунтовых кортах Парижа, продлился 1 час 33 минуты. В первом сете Кудерметова столкнулась с упорным сопротивлением соперницы, однако сумела переломить ход встречи в концовке партии. Во втором сете российская спортсменка доминировала на корте, уверенно доведя матч до победы.

Теперь во втором раунде Веронике Кудерметовой предстоит встретиться с победительницей матча между чешкой Барборой Крейчиковой (15-й номер посева) и немкой Татьяной Марией (79-я ракетка мира).

Турнир «Ролан Гаррос» продлится до 8 июня. Напомним, что в прошлом году победительницей в женском одиночном разряде стала полька Ига Швёнтек.

Рената Валеева