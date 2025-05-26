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Около 75% девушек в Татарстане используют ИИ для генерации фото

13:44, 26.05.2025
Около 75% девушек в Татарстане используют ИИ для генерации фото
Фото: Динар Фатыхов

75% жительниц Татарстана регулярно экспериментируют с ИИ для создания уникальных и ярких фото для личных и рабочих аккаунтов, сообщили в ИИ-сервисе Shotix. Наиболее популярные образцы для подражания — это персонажи известных фильмов и сериалов:

  • 37,5% мечтают увидеть себя в образе Барби в исполнении Марго Робби;
  • 25% вдохновлены Габриэль Солис из сериала «Отчаянные домохозяйки»;
  • по 12,5% респондентов хотели бы примерить на себя образы Дейенерис Таргариен из «Игры престолов» и Уэнсдэй в исполнении Дженны Ортега.

В целом 62% опрошенных используют ИИ-технологии время от времени для развлечения или для публикации фото в соцсетях. Что касается редактирования фотографий, то мнения разделились:

  • 37,5% респондентов незначительно ретушируют изображения;
  • 12,5% используют обработку, чтобы добиться безупречного вида;
  • и напротив, 37,5% предпочитают естественность и никогда не редактируют свои фотографии.
Реальное время / realnoevremya.ru

Несмотря на активное использование ИИ, большинство девушек осознают его влияние на восприятие красоты. 62,5% россиянок признались, что ИИ определенно влияет на их представления о красоте. Однако мнения о характере этого влияния расходятся:

  • 25% воспринимают технологию положительно, считая, что ИИ расширяет границы и стили, а не навязывает стандарт;
  • 37,5% обеспокоены тем, что нейросети формируют новые стандарты красоты, основанные на нереалистичной идеальной внешности.

Несмотря на популярность ИИ-фильтров и эффектов, в тренде остается естественность. 25% девушек отдают предпочтение образам и фото без излишней обработки. Для 27% красота — это ухоженность кожи, волос и аккуратный макияж, для каждой пятой важна индивидуальность, а 13% ценят гармонию внутреннего состояния и внешнего образа.

Рената Валеева

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Общество Татарстан

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