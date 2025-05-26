В Казани на улице Назарбаева образовалась пробка из-за опрокинувшихся труб
В Казани на улице Назарбаева возникла пробка из-за опрокинувшихся двух труб, которые перевозил грузовой автомобиль. Трубы перегородили две полосы проезжей части, что затруднило движение транспорта.
По данным сервиса «Яндекс Карты», на участке дороги до пересечения с улицей Островского наблюдается значительный затор.
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