Новости общества

19:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани на улице Назарбаева образовалась пробка из-за опрокинувшихся труб

10:41, 26.05.2025
В Казани на улице Назарбаева образовалась пробка из-за опрокинувшихся труб
Фото: Реальное время

В Казани на улице Назарбаева возникла пробка из-за опрокинувшихся двух труб, которые перевозил грузовой автомобиль. Трубы перегородили две полосы проезжей части, что затруднило движение транспорта.

По данным сервиса «Яндекс Карты», на участке дороги до пересечения с улицей Островского наблюдается значительный затор.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также