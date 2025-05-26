Спасатели Татарстана нашли двух мужчин, заблудившихся в лесу у деревни Камыш

Фото: Максим Платонов

Спасатели поисково-спасательной службы РТ (ЗПСО №2) провели успешные поиски двух мужчин, заблудившихся в лесном массиве у деревни Камыш Пестречинского района, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Заявитель вместе с другом отправились в лес на автомобиле «Нива», чтобы покататься, однако застряли на бездорожье. После этого мужчины пошли пешком, но потеряли ориентировку и заблудились. На телефоне одного из них оставалось 20% заряда, а у второго устройство полностью разрядилось, поэтому они обратились за помощью.

По прибытии на место спасатели обследовали лесной массив площадью около 10 кв. километров. Совместно с сотрудниками МВД им удалось найти двух мужчин 30 лет. От медицинской помощи спасенные отказались.

Рената Валеева