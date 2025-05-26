Силовики пресекли деятельность 172 нелегальных оружейников из 58 регионов России

Фото: Динар Фатыхов

Сотрудники Федеральной службы безопасности России совместно с МВД и Росгвардией пресекли противоправную деятельность 172 жителей из 58 регионов страны, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, проведенных в марте и апреле 2025 года, по адресам проживания подозреваемых было изъято 404 единицы огнестрельного оружия российского и иностранного производства. Среди изъятого — пулеметы, автоматы, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, ружья, а также гранаты и запалы, пишут «Известия».

Кроме того, спецслужбы обнаружили и изъяли более 136 кг взрывчатых веществ, включая аммонал, гексоген, пластит, тротил и порох. Общий объем изъятых боеприпасов превысил 56 тыс. патронов различного калибра.

ЦОС ФСБ также сообщил о ликвидации 62 подпольных мастерских, где производились модернизация оружия и изготовление боеприпасов.

21 мая в Казани сотрудники ФСБ задержали 24-летнего жителя, который готовил диверсию на одном из заводов. Он обучался у представителя украинской стороны, изучая методы изготовления взрывчатки и основы конспирации.

Рената Валеева