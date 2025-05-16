Банки в I квартале 2025 года предотвратили почти 44 млн мошеннических атак

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Российские банки в период с января по март 2025 года предотвратили 43,8 млн попыток мошеннических хищений денежных средств у клиентов на общую сумму 4,6 трлн рублей. Об этом сообщается на сайте Центробанка. Это более чем в два раза превышает средний показатель за четыре квартала 2024 года.

Тем не менее злоумышленникам удалось совершить 296,6 тыс. мошеннических операций на общую сумму 6,9 млрд рублей, что примерно соответствует среднему показателю потерь за последние четыре квартала. Основным каналом хищений стало дистанционное банковское обслуживание, в том числе заражение мобильных устройств вредоносными программами.

За первый квартал 2025 года Банк России инициировал блокировку 19,8 тыс. телефонных номеров, используемых мошенниками, а также 7,1 тыс. мошеннических сайтов и страниц в соцсетях.

Власти предпринимают активные меры по борьбе с кибермошенничеством. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку разработать комплексный подход к решению этой проблемы. В частности, рассматриваются дополнительные ограничения на выпуск платежных карт, особенно для иностранцев, и установление сроков их действия.

Рената Валеева