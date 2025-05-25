В Госдуме предупредили о новом виде мошенничества, связанном с кондиционерами

Злоумышленники намеренно завышают цены на услуги и в случае отказа прибегают к запугиванию

. Фото: Максим Платонов

В России участились случаи мошенничества, связанных с навязыванием услуг по «чистке вентиляции и кондиционеров». Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с RT призвал граждан быть бдительными по этому поводу.

— Злоумышленники, представляясь сотрудниками неких служб, ходят по квартирам и предлагают услуги по чистке вентиляции и кондиционеров, ссылаясь на вымышленные постановления правительства или других органов власти. При этом они намеренно завышают цены и в случае отказа прибегают к угрозам и запугиванию, — рассказал парламентарий.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Он рекомендует не открывать двери незнакомым людям, тщательно проверять документы и удостоверения, а также не передавать деньги до полного и качественного выполнения работ.

— Если к вам пришли с предложением об обязательной чистке вентиляции или кондиционера, ссылаясь на постановление правительства, не спешите соглашаться. Сначала позвоните в управляющую компанию или в жилищную инспекцию и уточните, действительно ли такая услуга является обязательной и кто ее должен оказывать, — добавил Чаплин.

По словам депутата, необходимо ужесточить законодательство в отношении мошенников и усилить меры по информированию граждан о новых видах мошенничества.

— Мы будем добиваться внесения изменений в законодательство, чтобы мошенники несли более суровое наказание за свои преступления. Кроме того, необходимо проводить активную информационную кампанию, чтобы люди знали о новых видах мошенничества и умели защитить себя, — подчеркнул депутат.

Елизавета Пуншева