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Илья Рожков вошел в состав сборной России на июньский сборы

16:39, 25.05.2025
Илья Рожков вошел в состав сборной России на июньский сборы
. Фото: Динар Фатыхов

Футболист «Рубина» Илья Рожков вошел в окончательный состав сборной России на июньский сборы. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

В итоговый состав вошёл 31 футболист. С Нигерией команда Валерия Карпина сыграет 6 июня, с Беларусью — 10 июня.

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Андрей Лунёв («Динамо», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург), Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Юрий Горшков («Зенит», Санкт-Петербург), Илья Вахания, Виктор Мелёхин, Максим Осипенко (все — «Ростов», Ростов-на-Дону), Данил Круговой, Джамалутдин Абдулкадыров (оба — ЦСКА, Москва), Александр Сильянов («Локомотив», Москва), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Илья Рожков («Рубин», Казань), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба — «Ахмат», Грозный).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Полузащитники: Кирилл Щетинин («Ростов», Ростов-на-Дону), Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все — «Локомотив», Москва), Данил Пруцев («Спартак», Москва), Данил Глебов, Ярослав Гладышев (оба — «Динамо», Москва), Иван Обляков, Матвей Кисляк (оба — ЦСКА, Москва), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Антон Миранчук, («Сьон»).

Нападающие: Дмитрий Воробьёв («Локомотив», Москва), Иван Сергеев («Крылья Советов», Самара), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону).

Елизавета Пуншева

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