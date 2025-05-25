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В Салмачах из-за проведения аварийных работ отключили водоснабжение

12:04, 25.05.2025

Водоснабжение восстановят в 17:00

В Салмачах из-за проведения аварийных работ отключили водоснабжение
. Фото: Максим Платонов

В татарстанском поселке Салмачи отключили водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба «Водоканала».

Причиной отключения послужили аварийные работы на водопроводе по улице Центральной.

Ориентировочно, водоснабжение восстановят сегодня в 17:00.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Заявки на размещение автоцистерн с водой принимаются от жителей по телефону 231-62-60.

Напомним, с приближением сезонных отключений горячей воды в России активизировались мошенники, которые используют эту ситуацию для обмана граждан. Злоумышленники могут выдавать себя за работников управляющих компаний, энергетических служб или даже Роспотребнадзора, чтобы попасть в квартиры и выманить деньги или личные данные.

Елизавета Пуншева

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