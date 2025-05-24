В МВД хотят ввести тотальный запрет на кредиты для защиты россиян от мошенников

. Фото: Динар Фатыхов

Замначальника Следственного департамента МВД России Данил Филиппов сообщил о возможности введения запрета на выдачу кредитов для граждан страны с целью защиты от мошеннических схем. Эта инициатива предполагает переход от существующего механизма «самозапрета» к более строгому «тотальному запрету» с возможностью индивидуальной разблокировки, пишет РБК.



— Мы предлагаем не самозапрет, а тотальный запрет и индивидуальную разблокировку, — отметил он.

Предполагается, что каждый россиянин, желающий оформить кредит, будет проходить консультацию в МВД. Сотрудники ведомства зададут ряд вопросов, чтобы убедиться, что гражданин не намерен передавать средства мошенникам. Филиппов выразил уверенность, что такие меры будут восприняты положительно и позволят правоохранителям «защитить всех».

Реальное время / realnoevremya.ru

С 1 марта 2025 года в России вступил в силу закон о самозапрете на выдачу кредитов, который уже зарекомендовал себя: в первые дни действия нового закона 1,7 млн россиян подали заявления на ограничение возможности оформления займов.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов намерен выступить с инициативой о введении в России системы «самозапрета» на покупку алкогольной продукции по аналогии с существующим механизмом самоограничения на банковские кредиты.

Рената Валеева