В МВД хотят ввести тотальный запрет на кредиты для защиты россиян от мошенников
Замначальника Следственного департамента МВД России Данил Филиппов сообщил о возможности введения запрета на выдачу кредитов для граждан страны с целью защиты от мошеннических схем. Эта инициатива предполагает переход от существующего механизма «самозапрета» к более строгому «тотальному запрету» с возможностью индивидуальной разблокировки, пишет РБК.
— Мы предлагаем не самозапрет, а тотальный запрет и индивидуальную разблокировку, — отметил он.
Предполагается, что каждый россиянин, желающий оформить кредит, будет проходить консультацию в МВД. Сотрудники ведомства зададут ряд вопросов, чтобы убедиться, что гражданин не намерен передавать средства мошенникам. Филиппов выразил уверенность, что такие меры будут восприняты положительно и позволят правоохранителям «защитить всех».
С 1 марта 2025 года в России вступил в силу закон о самозапрете на выдачу кредитов, который уже зарекомендовал себя: в первые дни действия нового закона 1,7 млн россиян подали заявления на ограничение возможности оформления займов.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов намерен выступить с инициативой о введении в России системы «самозапрета» на покупку алкогольной продукции по аналогии с существующим механизмом самоограничения на банковские кредиты.
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