В отношении Невзорова* возбудили дело о финансировании экстремистской деятельности

. Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Санкт-Петербурга сообщила о возбуждении уголовных дел в отношении журналиста Александра Невзорова* и его супруги Лидии* по статье о финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В марте Росфинмониторинг включил супругов в перечень террористов и экстремистов как объединение.

Напомним, что вчера Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Галины Тимченко*, учредителя и издателя интернет-издания «Медуза»**.

Матвей Гавриков