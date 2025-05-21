В отношении Невзорова* возбудили дело о финансировании экстремистской деятельности
Прокуратура Санкт-Петербурга сообщила о возбуждении уголовных дел в отношении журналиста Александра Невзорова* и его супруги Лидии* по статье о финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
В марте Росфинмониторинг включил супругов в перечень террористов и экстремистов как объединение.
Напомним, что вчера Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Галины Тимченко*, учредителя и издателя интернет-издания «Медуза»**.
Справка
* Признаны иноагентами и экстремистами на территории России.
**Признано в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией.
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