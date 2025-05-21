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В отношении Невзорова* возбудили дело о финансировании экстремистской деятельности

17:50, 21.05.2025
В отношении Невзорова* возбудили дело о финансировании экстремистской деятельности
. Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Санкт-Петербурга сообщила о возбуждении уголовных дел в отношении журналиста Александра Невзорова* и его супруги Лидии* по статье о финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В марте Росфинмониторинг включил супругов в перечень террористов и экстремистов как объединение.

Напомним, что вчера Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Галины Тимченко*, учредителя и издателя интернет-издания «Медуза»**.

Матвей Гавриков
Справка

* Признаны иноагентами и экстремистами на территории России.

**Признано в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией.

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