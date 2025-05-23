Саудовская Аравия восстановила квоты на хадж для российских паломников
Саудовская Аравия приняла решение вернуть ранее сокращенные квоты на хадж для российских паломников, сообщили в Духовном управлении мусульман России (ДУМ РФ).
Это позволит увеличить число паломников из России, которые смогут совершить хадж в 2025 году.
Ранее Саудовская Аравия сократила количество квот на хадж в 2025 году на 500 тысяч, включая 2 750 квот для российских паломников.
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