Саудовская Аравия сократила квоты на хадж для России на 2 750 человек

. Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан

Саудовская Аравия сократила количество квот на хадж в 2025 году на 500 тысяч, включая 2 750 квот для российских паломников, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на зампредседателя ДУМ России Рушана Аббясова. Ранее хадж посещали 2,5 миллиона верующих ежегодно.

По его словам, вопрос решается при поддержке администрации президента, правительства РФ и МИД. Делегация ДУМ РФ провела переговоры с саудовскими властями, ожидается ответ. Квоты недополучили операторы «Муслим Тур», «АВН Тур» и «Булгар-Тур».

В 2025 году планировалось отправить 25 тысяч верующих из России. Первые группы уже направились в Мекку и Медину. Хадж пройдет с 4 по 9 июня.

Матвей Гавриков