Экс-руководитель МУП предстанет перед судом за мошенничество

. Фото: Максим Платонов

Бывший руководитель МУП обвиняется в хищении 1,3 млн рублей путем фиктивных договоров. Об этом Следком сообщает в своем телеграм-канале.

По версии следствия, в 2022–2024 годах он организовал схему, при которой знакомый предприниматель заключал фиктивные договоры на поставку песко-соляной смеси для МУП. Деньги, перечисленные на счет предпринимателя, обналичивались и передавались обвиняемому за вычетом налогов и комиссий.

В действительности смесь не поставлялась, а деньги обвиняемый потратил по своему усмотрению. Противоправные действия были выявлены в ходе совместных действий Следственного комитета РТ и МВД региона.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Матвей Гавриков