Исследование: казанцы предпочитают отдыхать летом на море

. Фото: Маргарита Головатенко

Казанцы назвали лучшие места для отдыха этим летом: 19% предпочитают провести отпуск на море, 16% — дома, 13% — на даче или в деревне. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob.

По 9% респондентов считают, что лучше всего уехать на природу или попутешествовать по России. 7% хотят в любую страну мира, 5% — в Азию, 3% — Турцию, по 1% — Египет и Абхазию. Среди российских курортов популярны Крым и Краснодарский край (по 3%), Байкал (2%), а также Алтай и Дагестан (по 1%). В числе прочих направлений упоминались Карелия, Сахалин, Камчатка, Урал, Калининград.

Еще 4% хотят в горы (4%), 1% — отдохнуть вдали от людей (1%). 6% советуют сэкономить дни отпуска и отказаться от отдыха этим летом.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Напомним, спрос на путешествия с вылетами из Казани с начала июня по конец августа 2025 года увеличился на 87% по сравнению с прошлым годом. Турция занимает первое место среди популярных направлений, составляя 59% от общего объема продаж. За ней следуют Египет (14%), внутренние поездки по России (10%), Абхазия (4%) и ОАЭ (4%). Особенно заметен рост интереса к двум последним.