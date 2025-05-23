31 мая в Казани пройдет «Зеленый марафон» от Сбера

Участников «Зеленого марафона» ждут забеги на 4,2 и 10 км. Дети будут соревноваться на дистанциях 600 и 800 метров

. Фото: предоставлено пресс-службой «Сбер»

Спортивно-благотворительный праздник для всей семьи в этом году состоится более чем в 60 городах России. Забег станет одним из самых массовых спортивных мероприятий страны — на старт выйдут десятки тысяч спортсменов. В Казани мероприятие пройдет 31 мая в экстрим-парке «Урам». Участников «Зеленого марафона» ждут забеги на 4,2 и 10 км. Дети будут соревноваться на дистанциях 600 и 800 метров.

07.00 — начало выдачи стартовых номеров для участников забега на 10 км.

08.00 — регистрация участников на 4,2 км и детские забеги (600/800 м).

09.00 — торжественное открытие с участием почетных гостей.

09.25 — старт забега на 10 км.

11.00 — начало забега на 4,2 км.

12.00 — детские забеги и семейные эстафеты.

Площадка проведения превратится в многофункциональное пространство, где каждый найдет занятие по душе. В специально оборудованных зонах гостей ждет насыщенная программа, выходящая далеко за рамки обычного забега.

Профессиональные райдеры продемонстрируют головокружительные трюки на скейтбордах и BMX-велосипедах, а потом проведут мастер-классы для всех желающих. Здесь можно будет не только увидеть мастерство профессионалов, но и под их чутким руководством сделать первые шаги в экстремальных видах спорта.

Музыкальная площадка станет эпицентром хорошего настроения. В течение мероприятия здесь будут звучать зажигательные ритмы в исполнении популярных казанских музыкантов и диджеев. Яркие выступления местных коллективов сменятся динамичными DJ-сетами, создающими особую атмосферу праздника.

Для творческих натур подготовлены увлекательные экомастерские. Гости смогут создать уникальные предметы гардероба в технике апсайклинга, изготовить экологичные открытки из переработанных материалов или освоить технологию выращивания микрозелени прямо у себя дома. Эти мастер-классы не просто развлекут участников, но и научат полезным экопривычкам.

Особое место займет дискуссионная площадка, где эксперты в области спорта и здорового образа жизни поделятся актуальными знаниями. В формате живого общения можно будет обсудить последние тренды, узнать о новых экологичных практиках и получить персональные рекомендации по поддержанию физической формы.

Участие в мероприятии бесплатное, однако количество мест ограничено. Чтобы гарантировать себе место на старте, необходимо заранее зарегистрироваться до 26 мая на официальном сайте проекта: https://reg.greenmarathon.sberbank.ru/. Все участники получат памятные медали и фирменную атрибутику.



Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

— «Зеленый марафон» давно стал символом единства и приверженности ценностям здорового образа жизни внутри нашей большой команды. Год за годом мероприятие собирает все больше участников, объединяя любовь к спорту и активному отдыху. Для нас важно делиться нашими корпоративными принципами заботы о здоровье и семье, делая марафон традиционным семейным фестивалем.



Мы видим устойчивый рост интереса к занятиям спортом: количество жителей Казани, регулярно посещающих тренировки, за последний год выросло на 5% — этот показатель вдохновляет нас продолжать развивать здоровые привычки среди наших сотрудников и горожан.

Партнеры «Зеленого марафона»: АО «Эссен Продакшн АГ», спортивная школа «Сила ветра», ООО «УК «ПЖКХ». Информационный партнер — «БИМ Радио».

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