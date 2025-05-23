В Казани снизят земельный налог для платных автодорог до 0,05%

. Фото: Динар Фатыхов

В Казани планируют снизить земельный налог для участков, предназначенных под строительство и использование платных автодорог. Предложенная ставка составляет всего 0,05% от кадастровой стоимости. Сейчас проект проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, сниженная ставка будет применяться к земельным участкам, используемым для платных дорог общего пользования, создаваемых в рамках концессионных соглашений. Льгота будет действовать на время выполнения этих соглашений.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о введении платного режима движения на автодороге Алексеевское — Альметьевск сроком на 98 лет — до 11 января 2121 года.

Согласно документу, стоимость проезда для легковых автомобилей категории I составит 4,5 рубля за километр, что обойдется водителям в 653 рубля за весь 145-километровый участок дороги.



Анастасия Фартыгина