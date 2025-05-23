В Казани снизят земельный налог для платных автодорог до 0,05%
В Казани планируют снизить земельный налог для участков, предназначенных под строительство и использование платных автодорог. Предложенная ставка составляет всего 0,05% от кадастровой стоимости. Сейчас проект проходит антикоррупционную экспертизу.
Согласно документу, сниженная ставка будет применяться к земельным участкам, используемым для платных дорог общего пользования, создаваемых в рамках концессионных соглашений. Льгота будет действовать на время выполнения этих соглашений.
Напомним, что премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о введении платного режима движения на автодороге Алексеевское — Альметьевск сроком на 98 лет — до 11 января 2121 года.
Согласно документу, стоимость проезда для легковых автомобилей категории I составит 4,5 рубля за километр, что обойдется водителям в 653 рубля за весь 145-километровый участок дороги.
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