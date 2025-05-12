Татарстан вошел в число лидеров по росту ипотечного кредитования в апреле

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Татарстан продемонстрировал значительный рост активности на ипотечном рынке в апреле 2025 года, войдя в число регионов-лидеров по объему выданных ипотечных кредитов по данным «Банка ДОМ.РФ». Общий объем ипотечных сделок в апреле вырос на 30% по сравнению с мартом.

Согласно сообщению банка, в апреле в России было оформлено около 1,8 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 10,5 млрд рублей.

— Драйвером спроса остаются льготные программы, такие как «Семейная» и ИТ-ипотека, — отметил зампредседателя правления банка Алексей Косяков.

Татарстан занял место в первой восьмерке регионов по объему выданных ипотечных кредитов, продемонстрировав объем в 480 млн рублей, что на 50% (в 1,5 раза) больше, чем в предыдущем месяце. Наряду с республикой, лидерами по росту стали Краснодарский край, Тюменская область, Санкт-Петербург и Башкортостан.

По состоянию на 30 марта объем выданной ипотеки составил 229,2 млрд рублей, что на 50% меньше, чем годом ранее — тогда показатель достигал 459,8 млрд рублей.

Рената Валеева