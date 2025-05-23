В Азнакаево начальник соцзащиты и двое местных жителей подозреваются в хищении 250 тыс. рублей
В Азнакаевском районе Татарстана начальник отдела соцзащиты вместе с двумя местными жителями подозреваются в мошенничестве с бюджетными средствами. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.
- По версии следствия, в 2023 году они похитили 250 тыс. рублей, выделенных в рамках нацпроекта поддержки малого и среднего бизнеса.
Один из обвиняемых подготовил фиктивный бизнес-план и документы, которые второй передал в отдел соцзащиты с заявлением на получение госпомощи по социальному контракту. Начальник отдела заключила с ним контракт и одобрила выделение средств. После получения денег злоумышленники обналичили их и разделили между собой.
Преступление раскрыли в ходе совместных следственных и оперативных мероприятий Следкома и ФСБ Татарстана. Сейчас продолжаются следственные действия для выяснения всех деталей дела.
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