В Азнакаево начальник соцзащиты и двое местных жителей подозреваются в хищении 250 тыс. рублей

. Фото: Максим Платонов

В Азнакаевском районе Татарстана начальник отдела соцзащиты вместе с двумя местными жителями подозреваются в мошенничестве с бюджетными средствами. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.

По версии следствия, в 2023 году они похитили 250 тыс. рублей, выделенных в рамках нацпроекта поддержки малого и среднего бизнеса.

Один из обвиняемых подготовил фиктивный бизнес-план и документы, которые второй передал в отдел соцзащиты с заявлением на получение госпомощи по социальному контракту. Начальник отдела заключила с ним контракт и одобрила выделение средств. После получения денег злоумышленники обналичили их и разделили между собой.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Преступление раскрыли в ходе совместных следственных и оперативных мероприятий Следкома и ФСБ Татарстана. Сейчас продолжаются следственные действия для выяснения всех деталей дела.

Анастасия Фартыгина