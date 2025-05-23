В Казани нарушитель заплатил 300 тыс. рублей за незаконную свалку
В Советском районе Казани обнаружили несанкционированную свалку строительных отходов площадью 468 кв. м и объемом 234 куб. м. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.
В ходе вертолетного облета экологи заметили свалку на земельном участке. Инспекторы выехали на место и оценили ущерб почве почти в 300 тыс. рублей. Нарушитель отказался возмещать вред добровольно.
Тогда министерство обратилось в Советский районный суд Казани. Суд поддержал экологов и обязал нарушителя выплатить компенсацию в полном объеме.
Накануне Минэкологии и природных ресурсов Татарстана сообщило об обнаружении крупного несанкционированного размещения отходов в поселке Камские Поляны Нижнекамского района. Свалка занимает площадь 15,4 тыс. кв. метров.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.