В Казани нарушитель заплатил 300 тыс. рублей за незаконную свалку

. Фото: Максим Платонов

В Советском районе Казани обнаружили несанкционированную свалку строительных отходов площадью 468 кв. м и объемом 234 куб. м. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

В ходе вертолетного облета экологи заметили свалку на земельном участке. Инспекторы выехали на место и оценили ущерб почве почти в 300 тыс. рублей. Нарушитель отказался возмещать вред добровольно.

Тогда министерство обратилось в Советский районный суд Казани. Суд поддержал экологов и обязал нарушителя выплатить компенсацию в полном объеме.

Накануне Минэкологии и природных ресурсов Татарстана сообщило об обнаружении крупного несанкционированного размещения отходов в поселке Камские Поляны Нижнекамского района. Свалка занимает площадь 15,4 тыс. кв. метров.



Анастасия Фартыгина