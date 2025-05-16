В Нижнекамском районе Татарстана обнаружена крупная несанкционированная свалка

Фото: Максим Платонов

Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана сообщило об обнаружении крупного несанкционированного размещения отходов в поселке Камские Поляны Нижнекамского района. Свалка занимает площадь 15,4 тыс. кв. метров, написали в пресс-службе.

Сотрудники Закамского территориального управления Минэкологии в ходе проверки территории выявили масштабное складирование строительного и промышленного мусора.

На участке обнаружены залежи железобетонного и кирпичного лома, полиэтиленовых отходов, а также отходов от производства синтетического каучука. Общий объем мусора оценивается в 3 тыс. кубических метров.

Ранее Минэкологии сообщило об ущербе, причиненном окружающей среде в результате несанкционированного складирования строительных отходов в Альметьевске. Сумма ущерба, по оценке специалистов, превышает 300 тысяч рублей.



Рената Валеева