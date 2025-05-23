Ученые нашли связь между экскрементами пингвинов и климатом в Антарктиде

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Исследование показало, что экскременты пингвинов играют важную роль в формировании облаков, которые могут оказывать влияние на климат в Антарктиде. Об этом сообщает газета Washington Post.

Когда миллионы пингвинов питаются и размножаются в этом регионе, они оставляют много гуано, богатого азотом, который распадается на аммиак. Ученые обнаружили, что этот аммиак соединяется с сернистыми соединениями из океана и приводит к образованию облаков всего за несколько часов.

Влияние этих облаков на климат еще полностью не изучено. Облака могут поглощать как солнечное излучение, так и тепловое излучение от Земли. Мэтью Бойер, ведущий автор исследования, заявил: «Мы можем предположить, что облака будут оказывать охлаждающее действие, потому что это наиболее заметный эффект облаков в атмосфере».

Реальное время / realnoevremya.ru

Более крупные виды пингвинов или большие колонии способны создавать облака с большим содержанием капель, которые лучше отражают солнечный свет, но почти не приносят осадков.

Пока неясно, как изменение численности пингвинов повлияет на объем их гуано в будущем. По данным Международного союза охраны природы, многие популяции пингвинов находятся на грани исчезновения, однако пингвины Адели, которые стали предметом исследования, показывают рост численности.

