В Казани в суд отправлено дело об убийстве предпринимателя 26 лет назад

На скамейке подсудимых окажутся киллер ОПГ «Хади Такташ» и еще двое

. Фото: Ирина Плотникова

Следком по Татарстану завершил расследование уголовного дела в отношении одного из лидеров ОПГ «Хади Такташ» Рината Фархутдинова, (Ринтик), Вадима Сошникова и Рафаиля Хамдеева. Оно направлено на рассмотрение в суд.

Речь идет о смерти бизнесмена Олега Палутина, расстрелянного у подземных гаражей на улице Серова 28 января 1999 года. О раскрытии этого преступления Следком сообщал спустя четверть века — в ноябре 2024-го. По данным источников «Реального времени», подоплекой старого дела с силовиками поделился именно Ринтик, не теряющий надежду добиться послабления своего приговора. Он отбывает пожизненное наказание в колонии «Черный дельфин».

После его показаний дело возобновили, и сотрудники МВД и СК пришли за замом директора «Автодора» Вадимом Сошниковым и его подчиненным Рафаилем Хамдеевым. Оба оказались в СИЗО.

По версии следствия, в 1998 году Сошников и Хамдеев, не желая отдавать Палутину $8,5 тыс. за приобретенный у него автомобиль, заказали его одному из лидеров банды «Хади Такташ», который за вознаграждение в размере $3 тыс. привлек к совершению убийства двух других участников группировки — Рината Фархутдинова и ныне покойного Анатолия Новицкого.



Напомним, что с подачи СК Советский райсуд Казани продлил казанскую «командировку» сидельца колонии «Черный дельфин» Рината Фархутдинова, он же Ринтик. Бывшему лидеру киллеров группировки «Хади Такташ», отбывающему пожизненное, избрали арест в рамках дела о давнем убийстве,

Матвей Гавриков