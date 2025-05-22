Госдума одобрила в первом чтении законопроект о внедрении цифрового рубля
Государственная дума приняла в первом чтении проект закона, предусматривающий поэтапное введение в оборот цифрового рубля. Об этом сообщает ТАСС.
Новый законопроект определяет основные принципы функционирования цифровой валюты ЦБ РФ и ее интеграцию в финансовую систему страны.
Подробности реализации пока находятся на стадии доработки.
Напомним, что рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) в России может вырасти до 1,7 трлн рублей к 2028 году, если законодательство для эмитентов останется стабильным и налогообложение смягчится.
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