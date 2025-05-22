Рынок цифровых активов в России может достигнуть 1,7 трлн рублей к 2028 году

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Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) в России может вырасти до 1,7 трлн рублей к 2028 году, если законодательство для эмитентов останется стабильным и налогообложение смягчится. Это следует из отчета компании «Эйлер аналитические технологии». Об этом сообщили «Ведомости».

На конец первого квартала текущего года в России было зарегистрировано 998 выпусков ЦФА на сумму 293,5 млрд рублей. Доля цифровых активов в новых выпусках корпоративного долга составила 9,3%, и в II квартале она возросла до 9,5%.

Эксперты уточняют, что ЦФА становятся аналогом краткосрочного корпоративного долга. При этом 70% от общего объема выпускаемых ЦФА приходится на крупные банки, финтех-компании и операторов информационных систем.

Накануне Банк России сообщил о появлении мошеннических схем, связанных с поддельными инвестиционными программами в цифровой рубль. Аферисты создают сайты, используя фирменные цвета и логотипы, и зазывают граждан якобы инвестировать в цифровые рубли для получения пассивного дохода.

Анастасия Фартыгина