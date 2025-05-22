Эрдоган заявил о необходимости новой конституции и отказе от переизбрания

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе беседы с журналистами своего пула после возвращения из Венгрии заявил, что у него нет планов снова баллотироваться на пост президента. Вместе с тем он подчеркнул необходимость принятия новой конституции, которая должна отражать современные реалии страны, пишет ТАСС.

— Я не собираюсь переизбираться или участвовать в следующих выборах. Нас волнует только то, как мы можем повысить репутацию нашей страны. Турция меняется, мир меняется. В такую быстро меняющуюся эпоху нельзя двигаться вперед, основываясь на конституции, созданной в условиях госпереворота и сохранившей менталитет путча, — заявил Эрдоган. Он добавил, что текущая конституция, «предложенная путчистами», больше не соответствует современным требованиям.

Президент отметил, что его партия — Партия справедливости и развития — ведет работу над подготовкой проекта новой конституции и призвал оппозицию присоединиться к этим усилиям.

— Давайте сформируем комиссии и вместе создадим гражданскую конституцию, которую представим народу. Нет никаких причин этого не сделать, — подчеркнул он.

Что касается призывов оппозиции к досрочным выборам, Эрдоган заявил, что в настоящее время такой необходимости нет. Он отметил, что в парламенте вакантны восемь депутатских мандатов, а в целом выборы, проведенные два года назад, были назначены на срок в пять лет, и «нет обстоятельств, требующих их досрочного проведения».

Ранее лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель заявил, что если количество освободившихся депутатских кресел превысит 30, то выборы станут неизбежными. Эрдоган подчеркнул, что ситуация в парламенте не требует проведения досрочных выборов и что страна должна продолжать работу в рамках установленного срока.

Напомним, турецкие власти выразили поддержку смягчению санкций США против России, подчеркивая, что это могло бы положительно сказаться на торговле и облегчить проблемы с банковскими переводами.

Рената Валеева