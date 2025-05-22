В РПЦ предложили запретить аборты через изменение Конституции

. Фото: Максим Платонов

На Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) обсуждали интеграцию традиционных ценностей в право, и тема абортов стала центральной в дискуссии. Представитель Русской православной церкви (РПЦ) предложил внести изменения в текст Конституции, чтобы запретить аборты. Об этом сообщили «Ведомости».

Список традиционных ценностей был утвержден в указе президента России в 2022 году и включает такие понятия, как жизнь, права человека и патриотизм. Однако в указе не даны четкие определения этих понятий, что порождает споры об их интерпретации.

Премьер-министр Михаил Мишустин 30 апреля подписал распоряжение, которое утвердило список словарей, фиксирующих нормы современного русского языка. Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев отметил, что в новом толковом словаре отражены все ценности из указа президента и понятия раскрыты.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На обсуждении в Московской патриархии подняли вопрос о праве на жизнь и предложили изменить Конституцию России в связи с темой абортов. Игумения Ксения (Чернега) уточнила, что новый словарь определяет жизнь как период существования человека с момента зачатия, что противоречит действующей Конституции, где жизнь начинается с рождения.

— Что нужно менять — Конституцию или наш словарь? — спросила Чернега и добавила, что если ценность русского языка закреплена в законодательстве, то «встает вопрос о необходимости корректировки нашего законодательства, в том числе и Конституции».

Журналист Владимир Соловьев, модератор сессии, не поддержал идею поправок в Конституцию, подчеркнув, что многие женщины в России уже имели опыт абортов и общество не готово к резким переменам. Он подчеркнул, что врачи окажутся перед выбором — спасать жизнь матери или ребенка.

Чернега также указала на то, что в России перечень медицинских показаний для прерывания беременности установлен приказом Минздрава, а не законом.

— Это ненормально. Нужно сокращать, и нужно уважать жизнь человеческого существа, — заявила она.

Напомним, что глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил о необходимости введения системы обязательного предоставления статистических данных по проведенным абортам в частных клиниках.