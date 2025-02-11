В Госдуме предложили обязать частные клиники предоставлять статистику по абортам

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Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил о необходимости введения системы обязательного предоставления статистических данных по проведенным абортам в частных клиниках. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее директор департамента Минздрава Елена Шешко сообщила, что число абортов в России за последние 10 лет снизилось более чем в 3,5 раза, отметив потенциал для дальнейшего повышения рождаемости.

— Несмотря на то, что прослеживаемая динамика, безусловно, положительная, она касается только государственных клиник. В частных клиниках такой учет вообще не ведется. В связи с этим призываю ввести систему обязательного предоставления статистических данных по проведенным абортам частными клиниками, — сказал Леонов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Леонов подчеркнул, что финальное решение остается за женщиной.

— Не поддерживаю планы о полном запрете абортов, в том числе в частных клиниках. Озвученная мною ранее позиция остается неизменной. Гораздо более компромиссный вариант — перевести все процедуры прерывания беременностей в систему ОМС. Только так в России будет ясная и прозрачная статистика, которую можно будет справедливо оценивать и принимать последующие взвешенные решения, — заключил он.

Отметим, власти Татарстана закрепили борьбу с абортами как одно из приоритетных направлений, рассчитывая, что в итоге от намерения прервать беременность будут отказываться не менее 40% женщин. Одновременно правительство региона передумало наращивать усилия в области «вспомогательных репродуктивных технологий», несмотря на то, что очередь на ЭКО в Татарстане превышает 2,5 тыс. человек.

Рената Валеева