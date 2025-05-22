В Татарстане за сутки пожарные ликвидировали 9 пожаров
За минувшие сутки подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали 9 пожаров, из них четыре — в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.
Помимо тушения возгораний, пожарные совершили 12 выездов по ложным вызовам и семь раз выезжали на взаимодействие с другими службами. Также спасатели четыре раза привлекались для ликвидации последствий ДТП.
Сообщается, что на водных объектах Татарстана за прошедшие сутки происшествий не произошло.
Накануне в Набережных Челнах на улице 7 в СНТ «Юбилейный» произошел пожар в одноэтажном бревенчатом садовом доме. Пожарные прибыли на место и приступили к тушению возгорания. Во время проведения работ было найдено тело человека, чья личность пока устанавливается.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.