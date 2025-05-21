После пожара в Набережных Челнах найдено тело человека

. Фото: Артем Гафаров

В Набережных Челнах на улице 7 в СНТ «Юбилейный» произошел пожар в одноэтажном бревенчатом садовом доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Пожарные прибыли на место и приступили к тушению возгорания. Во время проведения работ было найдено тело человека, чья личность пока устанавливается.

Предварительно причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Главное управление МЧС России по Татарстану призывает граждан быть внимательными к состоянию проводки и электрооборудования, выключать приборы из сети при уходе и не перегружать электросеть.

Анастасия Фартыгина