Израиль готов временно прекратить огонь в Газе ради освобождения заложников
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова на временное прекращение огня в секторе Газа, если это приведет к освобождению заложников.
Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление стало частью усилий по решению гуманитарного кризиса и возвращению захваченных израильтян.
Напомним, что официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия разочарована решением израильских властей начать широкомасштабную наземную операцию в секторе Газа.
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