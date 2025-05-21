Израиль готов временно прекратить огонь в Газе ради освобождения заложников

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова на временное прекращение огня в секторе Газа, если это приведет к освобождению заложников.

Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление стало частью усилий по решению гуманитарного кризиса и возвращению захваченных израильтян.

Напомним, что официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия разочарована решением израильских властей начать широкомасштабную наземную операцию в секторе Газа.

Матвей Гавриков