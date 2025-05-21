Биткойн превысил $109 тысяч, установив новый исторический максимум
Стоимость биткойна достигла отметки в $109 тысяч, обновив свой исторический максимум.
Рост цены крупнейшей криптовалюты продолжает демонстрировать динамику на фоне растущего интереса инвесторов.
Напомним, что недавно криптовалютный рынок показывал устойчивое падение. За неделю цена биткойна снизилась на 10% — с более чем $95 тыс. до $80 тысяч.
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