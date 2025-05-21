Кабмин Украины решил выйти из 14 соглашений с Россией и Белоруссией

. Фото: Максим Платонов

Кабинет министров Украины утвердил проект закона о денонсации 14 международных договоров с Россией, Белоруссией и в рамках Содружества Независимых Государств.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя украинского правительства в Верховной раде Тараса Мельничука.



Среди документов — соглашения с Россией о взаимном зачете задолженности за энергоресурсы (1997), о поставках газа (2001) и предоставлении кредита для достройки АЭС (2002).

Также Украина выходит из протокола с Белоруссией о свободной торговле (2004) и ряда соглашений в рамках СНГ, включая договор о поддержке производственной кооперации (1993).

Матвей Гавриков