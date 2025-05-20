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СК РФ возбудил дело против учредителя «Медузы»** Галины Тимченко*

18:43, 20.05.2025
СК РФ возбудил дело против учредителя «Медузы»** Галины Тимченко*
. Фото: Ринат Назметдинов

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Галины Тимченко*, учредителя и издателя интернет-издания «Медуза»**. Об этом сообщает пресс-служба следкома.

Она подозревается в организации деятельности нежелательной организации.

Тимченко* ранее была признана иноагентом. Дело возбуждено по соответствующей статье Уголовного кодекса России. Подробности расследования пока не разглашаются.

Матвей Гавриков
Справка

* Признан иноагентом на территории России.

**Признано в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией.

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