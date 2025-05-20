СК РФ возбудил дело против учредителя «Медузы»** Галины Тимченко*
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Галины Тимченко*, учредителя и издателя интернет-издания «Медуза»**. Об этом сообщает пресс-служба следкома.
Она подозревается в организации деятельности нежелательной организации.
Тимченко* ранее была признана иноагентом. Дело возбуждено по соответствующей статье Уголовного кодекса России. Подробности расследования пока не разглашаются.
Справка
* Признан иноагентом на территории России.
**Признано в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией.
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