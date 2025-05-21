Вяльбе: слова о зарплате Большунова вырваны из контекста

. Фото: Динар Фатыхов

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила РИА «Новости», что ее высказывание о зарплате лыжника Александра Большунова было вырвано из контекста. Ранее спортсмен в интервью «Матч ТВ» заявил, что удивлен ее словами и никогда не жаловался на свою жизнь.

— Я разве сказала, что он жалуется на свою судьбу? У меня с Большуновым нет никаких недоразумений. Но кто-то вырвал одну фразу из контекста и решил позвонить Саше. Если привести мою полную фразу, то тогда, наверное, все будет ясно, — пояснила Вяльбе.

Она уточнила, что во время выступления в Госдуме говорила о проблемах российских лыжников с рекламой отечественного спортивного инвентаря. По ее словам, спортсмены часто вынуждены использовать зарубежное оборудование, так как получают за это финансирование в отличие от российских производителей.

— Я говорила о том, что у меня спортсмены не могут бегать в ботинках российского производства, потому что они за рекламу (инвентаря иностранных производителей) получают деньги. А российский производитель эти деньги им платить не будет. Точно так же, как и за использование лыж отечественного производства. Он не получает, как футболисты, миллионы рублей. Саша получает 140 тысяч рублей, — отметила глава ФЛГР.

Вяльбе подчеркнула, что ее слова были искажены: «Я не говорю, что он жалуется на жизнь, но это же немного разные вещи. Вот так всегда: журналисты вырвут одну фразу из контекста, а потом происходит какое-то недопонимание».

Матвей Гавриков