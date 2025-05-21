Банк ЗЕНИТ вошел в топ по рентабельности среди крупнейших банков в 2024 году

По итогам исследования портала Brobank.ru, Банк ЗЕНИТ занял 18-е место в первой категории рейтинга среди крупнейших банков по объёму активов

Банк ЗЕНИТ продемонстрировал высокие финансовые результаты по итогам 2024 года, войдя в топ-20 самых рентабельных банков среди 50 крупнейших кредитных организаций России по версии финсервиса Brobank.ru.

По итогам исследования портала, Банк ЗЕНИТ занял 18-е место в первой категории рейтинга среди крупнейших банков по объему активов. Попадание в топ-20 самых рентабельных организаций в этой категории подтверждает эффективность бизнес-модели банка, взвешенный подход к управлению рисками и устойчивость к рыночным колебаниям.

Рейтинг рентабельности составлен на основе соотношения средней величины активов и прибыли, полученной за период с января по декабрь 2024 года. В рамках анализа кредитные организации были распределены по четырем категориям в зависимости от объема активов: крупнейшие банки (топ-50), крупные финучреждения (места 51–100), заметные игроки рынка (позиции 101–200), а также остальные участники. Подобная классификация учитывает различия в масштабах бизнеса, поскольку управление более значительными ресурсами требует дополнительных усилий и высокой операционной эффективности.

Банк ЗЕНИТ продолжает следовать стратегии устойчивого развития, ориентированной на рост, технологическое развитие и предоставление высококачественного сервиса для всех категорий клиентов.

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