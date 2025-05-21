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В Татарстане в ноябре пройдет фестиваль «Аваздаш»

16:00, 21.05.2025
В Татарстане в ноябре пройдет фестиваль «Аваздаш»
. Фото: Динар Фатыхов

В ноябре состоится фестиваль «Аваздаш», который представит четыре премьерные постановки от участников творческого объединения «Алиф». Мероприятие станет площадкой для диалога между традицией и современностью, объединяя различные формы искусства.

Программа фестиваля включает:

  • пластический спектакль хореографа Нурбека Батуллы;
  • поэтический спектакль Йолдыз Миннуллиной;
  • хоровую оперу композитора Эльмира Низамова и режиссера Туфана Имамутдинова;
  • пластический спектакль дуэта Марии и Марселя Нуриевых.

Особенностью фестиваля станет параллельная программа с мастер-классами по актерскому мастерству и современному танцу, лекциями и выставками современных художников.

«Аваздаш» является частью масштабного проекта «Аркадаш», направленного на развитие культурной экосистемы региона. Проект включает две театральные лаборатории:

  • «Караш» — для молодых режиссеров (представлена в Альметьевске в марте);
  • «Аваздаш» — для опытных профессионалов.

Основной фокус фестиваля — исследование мифологических и символических тем, отражающих культурную идентичность региона.

Матвей Гавриков

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