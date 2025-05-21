В Татарстане в ноябре пройдет фестиваль «Аваздаш»
В ноябре состоится фестиваль «Аваздаш», который представит четыре премьерные постановки от участников творческого объединения «Алиф». Мероприятие станет площадкой для диалога между традицией и современностью, объединяя различные формы искусства.
Программа фестиваля включает:
- пластический спектакль хореографа Нурбека Батуллы;
- поэтический спектакль Йолдыз Миннуллиной;
- хоровую оперу композитора Эльмира Низамова и режиссера Туфана Имамутдинова;
- пластический спектакль дуэта Марии и Марселя Нуриевых.
Особенностью фестиваля станет параллельная программа с мастер-классами по актерскому мастерству и современному танцу, лекциями и выставками современных художников.
«Аваздаш» является частью масштабного проекта «Аркадаш», направленного на развитие культурной экосистемы региона. Проект включает две театральные лаборатории:
- «Караш» — для молодых режиссеров (представлена в Альметьевске в марте);
- «Аваздаш» — для опытных профессионалов.
Основной фокус фестиваля — исследование мифологических и символических тем, отражающих культурную идентичность региона.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.