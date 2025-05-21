Суд в Петербурге оштрафовал «Подписные издания» на 800 тыс. рублей за продажу книг Лэнг и Сонтаг

В суде адвокат и представитель магазина поясняли, что ответственность за содержание несут автор и издатель, а не торговая точка

. Фото: Екатерина Петрова

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга назначил книжному магазину «Подписные издания» штраф в размере 800 тыс. рублей. Решение принято по административному протоколу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, составленному по части 1 статьи 6.21 КоАП. Основанием стали книги Сьюзен Сонтаг «О женщинах», «Против интерпретации и другие эссе» и «Тело каждого» Оливии Лэнг. Эксперты установили, что в текстах этих книг содержатся признаки пропаганды ЛГБТ*.

Протокол составили в конце апреля. Проверку в магазине провели 10 апреля. По ее итогам сотрудники прокуратуры выдали распоряжение снять с продажи 48 наименований книг. Представители магазина сообщили, что уведомление содержало информацию о «запрещенных темах» в некоторых изданных произведениях. В перечень попали работы Сьюзен Сонтаг, сборник эссе о феминизме с участием Дарьи Серенко**, произведения журналистов Валерия Панюшкина** и Сергея Пархоменко**, а также роман «Доктор Гарин» Владимира Сорокина.

В суде адвокат и представитель магазина поясняли, что ответственность за содержание несут автор и издатель, а не торговая точка. Книги, из-за которых возник протокол, не включены в федеральный список экстремистских материалов. Магазин проверяет поступающие издания только по этому списку и не может изучать содержимое каждой книги.

Проверка в «Подписных изданиях» началась после жалобы, источник которой не раскрывается. Аналогичные меры принимаются и в других городах. В Новосибирске 14 мая в независимом магазине «Карта мира» прошли обыски. По словам бывшего депутата Светланы Каверзиной, силовики искали книги определенных издательств. Названия издательств не сообщались.

* движение признано экстремистским, деятельность является запрещенной на территории РФ

** признан(а) Минюстом России иностранным агентом

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Екатерина Петрова