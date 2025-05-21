Бастрыкин: 43 региона России подверглись атакам ВСУ
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали 43 российских региона. Общее количество зафиксированных фактов обстрелов приграничных и тыловых территорий превысило 7,9 тысячи. Об этом сообщает РИА «Новости».
— В результате этих атак погибли мирные жители, включая детей, разрушены жилые дома, социальные объекты и инфраструктура, — отметил Бастрыкин.
Он подчеркнул, что следственные органы документируют каждое преступление, совершенное украинской стороной, для последующего привлечения виновных к ответственности. По его словам, данные действия квалифицируются как военные преступления.
Ранее сообщалось о многочисленных попытках диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) проникнуть на территорию России, а также об использовании беспилотников для атак на гражданские объекты.
Следственный комитет продолжает работу по установлению всех обстоятельств произошедших инцидентов и сбору доказательной базы.
Напомним, что сегодня система противовоздушной обороны (ПВО) Москвы успешно отразила атаку трех беспилотников, которые направлялись в сторону столицы.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.