Бастрыкин: 43 региона России подверглись атакам ВСУ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали 43 российских региона. Общее количество зафиксированных фактов обстрелов приграничных и тыловых территорий превысило 7,9 тысячи. Об этом сообщает РИА «Новости».

— В результате этих атак погибли мирные жители, включая детей, разрушены жилые дома, социальные объекты и инфраструктура, — отметил Бастрыкин.

Он подчеркнул, что следственные органы документируют каждое преступление, совершенное украинской стороной, для последующего привлечения виновных к ответственности. По его словам, данные действия квалифицируются как военные преступления.

Ранее сообщалось о многочисленных попытках диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) проникнуть на территорию России, а также об использовании беспилотников для атак на гражданские объекты.

Следственный комитет продолжает работу по установлению всех обстоятельств произошедших инцидентов и сбору доказательной базы.

Напомним, что сегодня система противовоздушной обороны (ПВО) Москвы успешно отразила атаку трех беспилотников, которые направлялись в сторону столицы.

Матвей Гавриков