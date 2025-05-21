Каждый второй житель Казани обращает внимание на наличие гарантии у запчастей

. Фото: Мария Зверева

Согласно исследованию аналитиков «Авито», в год жители Казани в среднем тратят на покупку запчастей для легковых авто 27 900 рублей. Главное, на что обращают внимание автовладельцы, — это цена автокомпонентов (72% респондентов) и наличие гарантии (51%).

Те, кто выбирает для поиска товаров онлайн-платформы, больше всего ценят в таких площадках возможность найти более выгодную цену, широкий выбор и опцию сравнить предложения между собой.

Четверть (27%) автолюбителей из Казани ежегодно тратят на покупку запчастей до 10 тысяч рублей. Еще 33% признались, что автокомпоненты обычно обходятся им в сумму от 10 до 25 тысяч рублей. От 25 до 100 тысяч рублей отдают 25% респондентов, больше 100 тыс. — 4%. Средняя сумма по Казани составила 27 900 руб.

Кроме цены (этот фактор отметили 72%), при выборе запчастей важную роль играет наличие гарантии и возврата — это важно каждому второму автолюбителю (51%), на широкий выбор запчастей обращают внимание 42% респондентов, на наличие отзывов — 31%.

— По нашей оценке, сейчас 20% сделок по продаже запчастей на рынке происходит на онлайн-площадках. Несмотря на то, что интернет-платформы пока еще не стали для покупателей автокомпонентов чем-то обыденным в силу специфики товара, 90%, согласно исследованию, полностью или в целом доверяют им, — рассказывает руководитель бизнес-направления «Запчасти и автосервисы» Алексей Головин.

Популяризировать онлайн-формат покупки запчастей помогают цифровые сервисы, они делают весь процесс прозрачнее и безопаснее. Например, мы предлагаем умный подбор под конкретный автомобиль, транслируем пользователям ассортимент с официальной гарантией от производителей, которая повышает спрос на автотовары на 20%.

Те, кто пользуется онлайн-платформами для покупки автотоваров, среди плюсов отметили возможность найти более выгодную цену (65%), широкий ассортимент (50%), опции сравнить предложения между собой (45%), а также быстро найти нужную деталь благодаря фильтрам (33%).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Среди тех, кто выбирает для покупки только офлайн-площадки, 87% отметили, что все равно используют онлайн-маркеты. Это помогает им составить мнение о состоянии рынка, актуальной стоимости и доступном ассортименте. Так, 58% сравнивают цены на товар и изучают отзывы перед покупкой на интернет-площадках, а 30% просто делают ресерч по платформам.

Напомним, что Минфин опроверг информацию о своей поддержке законопроектов, направленных на увеличение лимитов выплат по ОСАГО и введение компенсации ущерба в случае отсутствия полиса у виновника ДТП.

Матвей Гавриков