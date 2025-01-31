Минфин отверг предложения об увеличении выплат по ОСАГО

Фото: Динар Фатыхов

Минфин опроверг информацию о своей поддержке законопроектов, направленных на увеличение лимитов выплат по ОСАГО и введение компенсации ущерба в случае отсутствия полиса у виновника ДТП. Заявление об этом появилось в официальном телеграм-канале ведомства.

Ранее в этом месяце депутаты ЛДПР предложили увеличить максимальные выплаты по ОСАГО: в части возмещения вреда жизни и здоровью — с 500 до 650 тысяч рублей, а в части возмещения вреда имуществу — с 400 до 520 тысяч рублей. Депутаты аргументировали свою инициативу десятилетним отсутствием пересмотра лимитов на фоне роста страховых тарифов, стоимости запчастей, ремонта и медицинских услуг.

Однако Минфин выступил против, заявив, что повышение выплат возможно лишь при одновременном увеличении базовых ставок страховых тарифов примерно на 10% для всех автовладельцев. По мнению ведомства, это неизбежно приведет к снижению доступности ОСАГО.

Аналогичная позиция Минфина выражена и в отношении законопроекта о компенсации ущерба при отсутствии полиса у виновника ДТП, внесенного в правительство в ноябре. Законопроект предполагает возмещение полного ущерба пострадавшей стороне Российским союзом автостраховщиков с последующим взысканием средств с виновника. Минфин считает, что это приведет к дополнительной нагрузке на резервы страховых компаний и, как следствие, к росту стоимости ОСАГО.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Средняя стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 7—10% в 2025 году. Рост цен на автозапчасти станет основной причиной повышения, сообщал президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Рената Валеева