Путин сообщил Трампу о предотвращенных терактах в Москве

. Фото: Анастасия Фартыгина

Россия предотвратила угрозы терактов в центре Москвы, включая Кремль и Красную площадь, в ночь на 7 мая. Об этом рассказал президент Владимир Путин своему американскому коллеге Дональду Трампу, как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передали РИА «Новости».

Разговор между Путиным и Трампом состоялся в понедельник и касался не только угроз безопасности, но и ситуации на Украине. Путин уточнил, что в преддверии празднования Дня Победы Россия объявила трехдневное прекращение огня. Однако в ночь с 6 на 7 мая Украина запустила 524 беспилотника и использовала американские ракеты Storm Shadow, большинство из которых были сбиты. Ушаков подчеркнул, что в это же время были предотвращены теракты в центре столицы.

— Наш президент подчеркнул значение юбилея великой Победы и напомнил о действиях Украины накануне праздника, — добавил Ушаков.

Он также заявил, что лидеры обсудили боевое братство СССР и США во время Второй мировой войны. Трамп выразил сожаление по поводу текущего разрыва между странами.

— Трамп помнит об этом боевом братстве и с сожалением говорил о том, что по странным обстоятельствам наши страны сегодня не только не вместе, но и весьма далеки друг от друга, — сказал Ушаков.

Анастасия Фартыгина