Совфед одобрил новую схему одномандатных округов для выборов в Госдуму

. Фото: Анастасия Фартыгина

Совфеда одобрил закон, который утверждает новую схему одномандатных избирательных округов для выборов в Госдуму, запланированных на 2026 год. Теперь в Москве, Московской области и Краснодарском крае появится по одному новому округу. Об этом сообщили ТАСС.

Согласно данным Центризбиркома, новая схема была разработана с учетом численности избирателей на 1 января 2025 года, которая составляет более 111,5 млн человек. В итоге будет создано 225 одномандатных округов. В ДНР планируется образовать три округа, в ЛНР — два, а в Херсонской и Запорожской областях — по одному.

Согласно новому плану, количество округов в Москве увеличится до 16, в Московской области — до 12, а в Краснодарском крае — до 9. При этом несколько регионов, таких как Ростовская и Волгоградская области, потеряют по одному округу.

Кроме того, Совфед также одобрил закон о требованиях к уровню локализации транспортных средств для такси. Этот закон позволит регионам устанавливать свои требования к локализации такси и предоставит правительству право определять минимальные обязательные стандарты.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, такой подход дает выбор как компаниям, предоставляющим услуги такси, так и производителям автомобилей, которые участвуют в специальных инвестиционных контрактах.

С 1 января 2033 года единственным критерием для внесения автомобиля в реестр такси станет количество набранных баллов локализации или решение правительства по новым инвестиционным контрактам.

Анастасия Фартыгина