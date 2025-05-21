В Казани планируют провести чемпионат Европы по водным видам спорта в 2028 году
Казань рассматривается как возможное место проведения чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году. Окончательное решение будет принято осенью 2025 года, сообщил первый вице-президент Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников в интервью ТАСС.
В феврале прошлого года министр спорта Татарстана Владимир Леонов уже обсуждал этот вопрос с главой Европейской федерации водных видов спорта. Он заявил, что поступило официальное предложение провести чемпионат в Казани.
— Полагаю, что это актуально, — сказал Сальников, добавив, что обсуждения продолжаются. Чемпионат Европы проходит раз в два года, и следующий турнир состоится в 2026 году в Париже.
Напомним, что европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах на юниорском уровне.
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