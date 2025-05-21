Татарстан будет сотрудничать с автомобильным центром КНР Чунцином

В Чунцине функционирует 10 тыс. промышленных предприятий, основные фонды которых оцениваются в $9,2 млрд.

. Фото: Динар Фатыхов

Татарстан и крупнейшая промышленная провинция Китая Чунцин договорились о развитии сотрудничества в разных сферах жизнедеятельности на 2025-2027 годы. Соответствующий план мероприятий между правительством Татарстана и Народным правительством города сегодня подписали глава республики Рустам Минниханов и вице-мэр Чунцин господин Чэнь Синьву на заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга — Янцзы». Чунцин наряду с Пекином, Шанхаем и Тяньцзинем стал в марте 1997 года одним из четырех городов центрального подчинения КНР.

В Чунцине функционирует 10 тыс. промышленных предприятий, основные фонды которых оцениваются в $9,2 млрд. Наиболее крупными отраслями являются автомобилестроение: в городе работают 5 автосборочных предприятий и 400 заводов, производящих комплектующие для автомобилей. Помимо этого, провинция славится прекрасными туристическими маршрутами.

Внешнеторговый оборот Татарстана и КНР по итогам 2024 года составил $3,3 млрд, увеличившись на 9%, сообщил Рустам Минниханов. Инвестиции КНР в экономику региона выросли на $39 млн, а самым крупным инвестором остается компания Haier, построившая 6 заводов в Набережных Челнах. В Казани работает генконсульство Китая, а в Пекине — торговое представительство Татарстана, отметил Минниханов.

Кроме того, документы о взаимном сотрудничестве подписали Нижегородская область с провинцией Аньхой, Самарская область — с провинцией Цзянси, Саратовская область — с провинцией Хубэй, Ульяновская область — с провинцией Сычуань.

Луиза Игнатьева