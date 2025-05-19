У экс-президента США Джо Байдена диагностировали рак простаты

Фото: Максим Платонов

Бывший президент США Джо Байден получил диагноз рак простаты, сообщила газета New York Times со ссылкой на его пресс-секретаря.

По словам представителя Байдена, «хотя это представляет собой более агрессивную форму заболевания, рак, по-видимому, гормонально-чувствителен, что позволяет эффективно его лечить». Он также добавил, что экс-президент и его семья сейчас обсуждают варианты лечения с врачами.

На данный момент Байдену 82 года. Вопросы о его здоровье и работоспособности возникали на протяжении всего его президентства. Он не раз терял равновесие, спотыкался при подъеме по трапу самолета и путал стороны. Кроме того, прокурор, занимающийся делом о хранении секретных документов, описал его как «пожилого мужчину с добрыми намерениями и проблемами с памятью».

В прошлом году Байден был вынужден выйти из гонки за президентское кресло из-за опасений по поводу своего здоровья.