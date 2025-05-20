Слуцкий: «Высокий процент по ипотеке — главная «пропаганда чайлдфри»

. Фото: Рената Валеева

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что снижение ставки по ипотеке окажет большее влияние на повышение рождаемости, чем запрет сериалов или фильмов. Об этом сообщает «Газета.RU».

По его мнению, именно высокий процент по ипотеке является основным фактором, толкающим людей к отказу от рождения детей.

— Рождаемость у нас падает не из-за сериалов, а из-за того, что люди не могут позволить себе купить жилье из-за высокого процента по ипотеке. Процент по ипотеке — вот сейчас лучшая «пропаганда чайлдфри», а не сериалы, — подчеркнул парламентарий.

Ранее россияне массово пожаловались на недоступность ипотеки. С начала года Центробанк получил 4,6 тыс. обращений, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Недавно лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением запустить госпрограмму по строительству жилья для семей с детьми.

Матвей Гавриков