США допустили падение временного правительства Сирии

. Фото: Максим Платонов

Сенатор США Марко Рубио заявил, что американская администрация не исключает сценария падения временного правительства Сирии «в ближайшие недели». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, такой исход может привести к масштабной гражданской войне в стране.

Рубио подчеркнул, что ситуация в Сирии остается крайне нестабильной, а внутренние противоречия угрожают дальнейшей эскалацией конфликта. США внимательно следят за развитием событий, опасаясь нового витка насилия в регионе.

Напомним, что вчера президент России Владимир Путин выступил перед журналистами после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Беседа продлилась более двух часов и была охарактеризована как содержательная, откровенная и весьма полезная.

Матвей Гавриков