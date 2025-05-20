Татарстан вошел в топ регионов по количеству бронирований изб

. Фото: Галия Шакирова

По данным «Авито Путешествий», Татарстан занял шестое место среди регионов России по количеству предложений изб для краткосрочной аренды. За год предложение таких объектов в республике выросло в 2,4 раза, составив 4% от общероссийского рынка.

В целом по стране спрос на аренду изб увеличился в 2,5 раза, а предложение — в 2,2 раза. Лидерами по количеству изб являются Московская (19%), Самарская (15%) и Ленинградская области (10%). Самая доступная аренда наблюдается в Нижегородской области, Карелии, Саратовской области и Башкортостане.

Средняя стоимость аренды избы в Татарстане составляет 8 610 рублей за сутки. Как правило, путешественники останавливаются на одну ночь вдвоем. В то же время средняя стоимость аренды изб по России достигает 10 150 рублей за сутки, а средняя продолжительность проживания составляет две ночи.





Матвей Гавриков