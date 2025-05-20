Бастрыкин: свыше 2 300 человек признаны потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе»

Глава Следкома России Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме сообщил, что более 2 300 человек признаны потерпевшими по делу о теракте в «Крокус сити холле». Об этом сообщают «Ведомости».

Уголовное дело содержит около 500 томов. В ходе расследования проведено 300 осмотров и назначено 2 500 судебных экспертиз. По словам Бастрыкина, дело вскоре будет направлено в суд. Ущерб оценивается в 6 млрд рублей.

19 мая суд продлил меру пресечения для четырех фигурантов дела — граждан Таджикистана Шамсидина Фаридуни, Саидакрами Рачабализоды, Далерджона Мирзоева и Мухаммадсобира Файзова — на три месяца и 28 суток. Все они включены в реестр террористов и экстремистов.

Напомним, исполнителей теракта в концертном зале «Крокус сити холл» по результатам экспертизы признали вменяемыми.

Матвей Гавриков